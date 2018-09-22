"Чтобы четенько прошло". Усик обратился к Поветкину накануне боя с Джошуа

Усик и Сычев поддержали Поветкина / Фото: Instagram/Владимир Сычев

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик приехал в Лондон, чтобы лично присутствовать на поединке Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

Накануне поединка украинец записал видео обращение вместе с российским актером Владимиром Сычевым, которое было опубликовано в Instagram.

"Саня, успехов тебе, силы, чтобы четенько все прошло, как ты и задумал", – сказал Усик на видео, которое Сычев опубликовал в соцсети.

Напомним, что бой Джошуа – Поветкин состоится 22-го сентября на Уэмбли в Лондоне.

Как ранее сообщалось, Усик заявил, что готов "жахнуть по животику" депутатов, которые обвиняют его в отсутствии патриотизма.

Как известно, Александр Усик одержал победу в Москве над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Звание "Герой Украины" предложил присвоить украинцу премьер Владимир Гройсман, что стало объектом дискуссии и возмущения в обществе.