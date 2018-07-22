"Звание Героя Украины для Усика – плевок для защитников Родины": соцсети о победе Усика

В соцсетях активно обсуждают победу украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.

Политэксперт Денис Гороховский отметил: "Читать упоротых – это отдельное удовольствие. Им даже когда даешь 100% перемогу, они умудряются в ней зраду найти. И потом друг друга жалеют.

Усик победил – но бой же был в Москве.

Усик вышел с украинский флагом – но его же представили "Киев, Украина", а не "Симферополь, Украина".

Усик победил – но он не сказал в конце "Слава Украине!"

Усик поблагодарил украинцев за поддержку – но он это сделал по-русски, а Гассиев после боя говорил на английском.

И так у них на абсолютно любой тезис. Патологически несчастные люди, которые живут исключительно за счет негатива и банально не умеют радоваться".

Журналиста Роксана Руно написала: "Моя очень принципиальная лента.

- А вы слышали, что Усик про Крым сказал? Аааа, ээээ, уууу. Вата!

- Чемпион! Красавчик! Вы смотрели? Мы болели всей семьей.

Это одни и те же люди

P.S. Особенно умилили чиновники, которые "я-Усик". Но месяц назад они бандеровцы".

Аналогичную точку зрения разделяет бывший фотограф Максим Войтенко. Свой пост он проиллюстрировал комментарием президента Петра Порошенко о победе Усика. "Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Политэксперт Дмитрий Корнейчук нашел "перемогу" Кремля в победе Усика, саркастично написав: "Усик победил в "логове Кремля". Франция стала чемпионом в "логове Кремля". Миллионы украинцев все это смотрели по ТВ. Учитесь у Путина политтехнологиям…"

Пользователь Игорь Лесев считает, что ажиотаж вокруг боя вызван в первую очередь национальностью бойцов: "Дерись Усик с чехом или англичанином, такой бы аудитории и близко не было".

При этом он заявил, что "Усик очень приятно удивляет, помимо спортивных достижений, своим более чем джентльменским отношением к оппоненту. Абсолютно адекватный парень. В первую очередь гражданин. И не делит мир на черное и белое. Более того, понимает, что он не на войне, а на ринге. В ринге есть правила. Одни. Спортивные. И за рингом сразу же начинаются правила. Человеческие и гражданские. В общем, нормальный пацан, который объединяет, а не нагнетает. Таких ведь единицы и в UA, и в RU".

"Кстати, тренер у осетина (с моей дилетантской колокольни) тоже чуток ипанутый. Вместо того, чтобы молодому пацану подсказывать что-то по конкретике, ипал весь бой "мотивационными фразами", типа", "твоя мама на тебя смотрит". Даже в "Рокки" меньше пафоса было", – считает он.

В соцсетях уже появились ироничные намеки на будущую политическую карьеру Усика:

Журналист и блогер Анатолий Шарий написал: "Усик – это потрясающее явление. Это сильно. Мурат не проиграл, он очень классный. Выиграл Усик. Браво".

А вот пользователь Сергей Марченко предложение премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины считает излишним.

"Мне кажется, звание Героя Украины не заслуживает такого обесценивания. Нельзя давать высшую государственную награду за хорошо выполненную работу. За хорошую работу дают премии, повышение, путевку на курорт. Некоторым даже машины, квартиры и долю в бизнесе. А герой Украины – это о героизме, а не о работе, за которую платят деньги. Усик отлично отбоксировал. Проявил ли он героизм? Рисковал своей жизнью? Спас человека? Уничтожил врагов? Нет. Он просто выполнил свой контракт. Поэтому если Гройсман выполнит свое обещание и таки даст Героя Украины боксеру, это будет плевок в лицо тем, кто выходил из-под Илловайска и Дебальцево, брал Мариуполь, стоял насмерть в Донецком аэропорту", – уверен он.

Как сообщалось, Усик установил рекорд Украины, став чемпионом мира по версиям WBA и IBF. Он стал первым боксером в истории Украины, который объединил все 4 чемпионских пояса.

По словам Усика, эту победу он посвятил "своим отцам". Спортсмен назвал людей, без которых эта победа была бы невозможна.

Напомним, финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Как сообщалось, Виталий Кличко объявил о возвращении на ринг. Мэр Киева на своей территории проведет бой с Льюисом.