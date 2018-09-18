"Жахну по животику". Усик резко высказался в адрес критикующих его депутатов

Усик готов дать жесткий ответ критикам / instagram.com/usykaa

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что готов "жахнуть по животику" депутатов, которые обвиняют его в отсутствии патриотизма.

В эфире программы "Вацко Light" он категорично ответил на вопрос о политиках, которые называют его предателем национальных интересов.

"Я бы его жахнул по животику, и все. А при чем тут его неприкосновенность? Неприкосновенность действует только в том случае, когда он общается, чтобы его не посадили, и все остальное. Он — народный депутат, и народ, который его выбрал, имеет право его жахнуть", — заявил спортсмен.

Усик заявил, что к украинским политикам готов относится так, как они относятся к его спортивным успехам.

"Кому-то я симпатизирую, и они хотят этого, а кому-то я как кость в горле. Я абсолютно и к тем, и к тем отношусь одинаково с огромным обычным человеческим уважением. Они ко мне будут с оскалом, и я буду с оскалом. Они будут с улыбкой, и я буду с улыбкой", - сказал боксер.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу в Москве над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Звание "Герой Украины" предложил присвоить украинцу премьер Владимир Гройсман, что стало объектом дискуссии и возмущения в обществе.