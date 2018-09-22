Владимир Кличко назвал условие, при котором Джошуа грозит проигрыш "Русскому витязю"

Энтони Джошуа может проиграть Александру Поветкину, если допустит его частое появление на средний и ближней дистанции, считает Владимир Кличко / Reuters

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа может проиграть российскому супертяжу Александру Поветкину (прозвище — "Русский витязь"), если допустит его частое появление на средний и ближней дистанции.

Поединок ожидается интересный и интригующий, рассказал бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко в интервью Boxing.ua.

"Предпочтение я отдаю Джошуа, поскольку он тяжелее, он больше, он моложе. У него есть опыт проведения поединка на "Уэмбли", например, со мной (в конце апреля 2017 года в cтолице Британии Лондоне на стадионе "Уэмбли" наш соотечественник в 11 раунде поединка проиграл британцу — Ред.)", — отметил он.

По словам собеседника, в том, что касается опыта, британский спортсмен не уступает российскому. "Его габариты, его способность передвигаться по рингу… его техника, его опыт, его сила удара, я думаю, что… предпочтение в процентном соотношении я отдаю в этом поединке Джошуа…", — добавил экс-чемпион.

"Но ни в коем случае нельзя списывать Поветкина, если Поветкин зайдет в ближнюю или среднюю дистанцию, это его сильные стороны, если Джошуа допустит частое появление Поветкина на средний-ближней дистанции, я даже скажу, что Поветкин может закончить поединок досрочно — победой", — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа и Александр Поветкин встретятся на ринге 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". СМИ писали, что Владимир Кличко будет помогать британцу готовиться к бою.