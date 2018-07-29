Кличко будет помогать Джошуа перед боем с Поветкиным

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поможет чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа в подготовке к титульному бою против российского боксера Александра Поветкина.

"Легенда украинского бокса должен стать одним из спарринг-партнеров британца в его тренировочном лагере", - сообщает в Facebook паблик Luckypunch.net.

Поединок между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, ранее Владимир Кличко заявил, что сам может вернуться на ринг исключительно в благотворительных целях.