Сломал весло, упал в воду. Владимир Кличко показал, как занимался сап-серфингом

Видео, опубликованное экс-чемпионом мира в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выложил в Сеть видеоролик, на котором запечатлено, как он занимается греблей на доске стоя с веслом (сап-серфинг).
Ролик украинец опубликовал на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 82 тысяч лайков.
На видео видно, как спортсмен сломал весло и упал в воду.
"Это все о том, чтобы быть движущей силой и всегда двигаться вперед. Даже если вы неожиданно упадете, вы упадете вперед…", — отметил Кличко.
Напомним, в конце апреля 2017 года в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Владимир Кличко в 11 раунде поединка проиграл чемпиону мира в супертяжелом весе по версии IBF британцу Энтони Джошуа. Позже наш соотечественник заявил о завершении карьеры.