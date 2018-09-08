Сломал весло, упал в воду. Владимир Кличко показал, как занимался сап-серфингом

Владимир Кличко поделился видеороликом, на котором запечатлено его падение в воду с доски / klitschko-brothers.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выложил в Сеть видеоролик, на котором запечатлено, как он занимается греблей на доске стоя с веслом (сап-серфинг).

Ролик украинец опубликовал на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 82 тысяч лайков.

На видео видно, как спортсмен сломал весло и упал в воду.

"Это все о том, чтобы быть движущей силой и всегда двигаться вперед. Даже если вы неожиданно упадете, вы упадете вперед…", — отметил Кличко.

Напомним, в конце апреля 2017 года в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Владимир Кличко в 11 раунде поединка проиграл чемпиону мира в супертяжелом весе по версии IBF британцу Энтони Джошуа. Позже наш соотечественник заявил о завершении карьеры.