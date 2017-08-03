Владимир Кличко заявил о завершении карьеры, опубликовано видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры боксера.

Об этом он сообщил в Twitter.

"27 лет назад я сделал свой лучший выбор. Выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир. В буквальном смысле слова. В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить активную часть жизни и подготовиться к новой главе. К новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил. И сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это с некоторым волнением. Но я готов к испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет такой же успешной, как и предыдущая", — сказал Кличко.

Ранее Кличко заявил, что думает о спортивной пенсии, но сидеть и жить воспоминаниями о прошлом не собирается ни в коем случае.

Стоит отметить, что 41-летний спортсмен отказался от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа, который был запланирован на 11 ноября этого года.

Как известно, первый поединок между спортсменами, прошел 30 апреля в Лондоне и завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

За профессиональную карьеру Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Впервые украинец стал чемпионом мира в 2000 году. С 2006 года Кличко-младший удерживал мировые титулы, пока не потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.