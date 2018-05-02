Владимир Кличко озвучил условие своего возвращения на ринг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, известный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что может вернуться на ринг исключительно в благотворительных целях.

"Посмотрите на Арнольда Шварценеггера: он был спортсменом, потом стал актером, затем политиком, из политики перешел в бизнес, а сейчас занимается экологическими проблемами", - сказал он в интервью DW.

Боксер подчеркнул, что свою профессиональную карьеру он закончил окончательно и не видит в этом ничего предосудительного. По его словам, люди могут в течение жизни менять сферы деятельности.

Напомним, в конце апреля 2017 года в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Впоследствии украинский спортсмен заявил о завершении карьеры.