"Даже моя бабушка побьет Шварца": Уайт прокомментировал ближайший бой Фьюри

15 июня 2019, 18:47

Американский боксер Диллиан Уайт прокомментировал бой Тайсона Фьюри и Тома Шварца.

Диллиан Уайт раскритиковал Шварца
Диллиан Уайт раскритиковал Шварца / Укринформ

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе на арене MGM Grand состоится бой Фьюри - Шварц. Известный американский боксер Диллиан Уайт дал комментарий относительно этого поединка.

"Несколько недель назад Фьюри публично вызвал меня на бой, и я с радостью принял его предложение. Но потом он заявил, что будет биться только при условии, что WBC поставит на кон титул бриллиантового чемпиона. Они согласились, однако затем он избегал боя со мной. Он не Цыганский король, а знатный бегунок. Он - Цыганский трус.

Надеюсь, "Выдуманный боксерский совет" отберет у него престижный воображаемый титул линейного чемпиона. Том Шварц - ничтожество. Если Фьюри не остановит его за несколько раундов, это будет ужасное зрелище. Моя бабушка может побить Шварца. Посмотрите его бой против Сенада Гаши. Шварц хотел отказаться продолжать поединок против джорнимена.

Если он победит Фьюри, то это будет самый громкий апсет в истории бокса. Точнее, даже в истории спорта. Тайсон сможет побить его, даже если подхватит простуду, лихорадку и останется с одной рукой. В этом поединке нет смысла", сказал BoxingScene Диллиан Уайт.

Напомним, недавно Тайсон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа за поражение Энди Руису.

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