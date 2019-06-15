Фьюри - Шварц: гонорары за бой

Тайсон Фьюри - Том Шварц / All Boxing

В ночь с 15 на 16 июня в Лос-Анджелесе на арене MGM Grand состоится боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Томом Шварцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) за бой с немцем Шварцем получит около 12,5 миллионов долларов (1 млн. - официальный гонорар; 11,5 млн. - процент от показа на ESPN).

Его оппонент заработает гораздо меньшую сумму - около миллиона долларов (250 тыс. - официальный гонорар; 750 тыс. - бонусы).

Напомним, что американский боксер Диллиан Уайт прокомментировал этот бой.