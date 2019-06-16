Фьюри победил Шварца техническим нокаутом

Тайсон Фьюри - Том Шварц / All Boxing

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO британец Тайсон Фьюри выиграл в титульном бою у немца Тома Шварца.

Поединок за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Первый раунд прошел в разведке. Британец держал соперника на дистанции, периодически нанося удары Шварцу.

Во втором раунде у Тайсона прошел мощнейший правый боковой в голову немецкого спортсмена. К концовке раунда Шварц пропустил прямой в голову и оказался в нокдауне. Затем британец обрушил град ударов на соперника. Судья встречи был вынужден прервать поединок, зафиксировав технический нокаут.

Фьюри нокаутировал Шварца / Обозреватель

Эта победа стала для Фьюри 28-й в карьере при 19 нокаутах и одном ничейном исходе. Шварц потерпел первое поражение в 25 боях.

За этот бой гонорар британца составил 12,5 миллионов долларов.