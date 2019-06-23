Футболист угодил в тюрьму за нападение на судью

Футболист за нападение на судью угодил в тюрьму / umvs-kherson.gov.ua

Английский футболист Аарон Пол Уик из британского города Кингc Линн получил тюремный срок за атаку на судью во время матча. Британец проведет за решеткой ближайшие 20 месяцев,сообщает Lynn News.

В местной футбольной ассоциации рассчитывают, что пример Уика станет предупреждением для остальных футболистов.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года во время матча между Хорсфорд Юнайтед и Фелтуелл Юнайтед. Уик, защищавший ворота Хорсфорда напал на рефери Карла Смита. Судья потерял сознание от удара футболиста.

Напомним, что в Виннице агрессивные ультрас жестоко избили арбитра прямо на поле.