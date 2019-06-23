Футболист угодил в тюрьму за нападение на судью

За нападение на рефери английский футболист проведет за решеткой 20 месяцев.
Английский футболист Аарон Пол Уик из британского города Кингc Линн получил тюремный срок за атаку на судью во время матча. Британец проведет за решеткой ближайшие 20 месяцев,сообщает Lynn News.
В местной футбольной ассоциации рассчитывают, что пример Уика станет предупреждением для остальных футболистов.
Инцидент произошел в сентябре 2018 года во время матча между Хорсфорд Юнайтед и Фелтуелл Юнайтед. Уик, защищавший ворота Хорсфорда напал на рефери Карла Смита. Судья потерял сознание от удара футболиста.
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