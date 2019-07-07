Разъерепенился: Хабиб за рингом схватился с Диасом на турнире UFC 239

Хабиб Нурмагомедов / Reuters

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках соревнований по боям без правил UFC 239 вне ринга-октагона произошел инцидент с потасовкой.

На турнире присутствовал чемпион легкой весовой категории - российский боец Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, среди зрителей оказался и американец Нэйт Диас.

Он проходил по трибунах мимо ряда с командой россиянина и что-то сказал в его адрес.После недолгого диалога на повышенных тонах бойцы кинулись друг на друга с кулаками. Однако полноценной драке между ними помешали охранники.

К слову, в 2015-м Нурмагомедов и Диас устраивали драку - во время турнира WSOF.

Напомним, ранее "надрать зад Хабибу" в октагоне обещал другой американский боец - Тони Фергюсон.