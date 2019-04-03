"Твоя жена - полотенце": между Конором и Хабибом разгорелся скандал на почве религии

Хабиб и Конор на дуэли взглядов / GettyImages

Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал твит, который вызвал религиозный скандал.

В нем он назвал жену своего последнего соперника, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова "полотенцем", после чего ему начали поступать угрозы, в том числе - из лагеря дагестанского бойца.

Началось все с того, что Хабиб Нурмагомедов прокомментировал завершение карьеры Макгрегора.

"Конор как ревнивая жена, которая постоянно говорит, что уходит, но после этого возвращается", – сказал Хабиб на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.

В ответ Макгрегор в твиттере написал "Твоя жена - полотенце, приятель", прикрепив фото Хабиба со свадьбы. Позже Конор удалил твит, однако его скриншот уже разошелся по всем соцсетям и СМИ.

Комментируя высказывание ирландца, менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Макгрегор не понимает, что оскорбил полтора миллиарда мусульман.

"Парень оскорбляет чужую жену, набрасывая дерьма и насмехаясь над ее религией и верой. Религия и семья – это табу. Тебе пи*дец. Посмотрим, что будут говорить медиа сейчас. Он насильник и трус", – написал Абдель-Азиз в твиттер.

Напомним, В последнем поединке Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229 в Лас-Вегасе и защитил титул UFC.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры, однако в настоящий момент активно распространяются слухи, что ирландец может вернуться в октагон, в том числе - и для реванша с Хабибом.