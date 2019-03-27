Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA: дальше - виски, Мейвезер или Хабиб

Конор Макгрегор октрывает свой виски Proper 12 / @TheNotoriousMMA

Вчера, 26 марта, мировое информационное пространство снова взорвал Конор Макгрегор.

Ирландец через Twitter сообщил о том, что покидает смешанные единоборства:

"Ребята, быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в этом деле и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии", - написал 30-летний спортсмен.

Накануне его обвинили в сексуальном насилии: инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован в январе и допрошен. В данный момент расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не выдвинуты.

А после боя с Хабибом ирландец был наказан за участие в массовой драке после поединка - он был дисквалифицирован на шесть месяцев, а также оштрафован на 50 тысяч долларов.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор никогда не обсуждал с ним предметно вопрос приобретения доли в компании.

"Конор ни на одной встрече со мной не говорил "Я хочу долю в компании, потому что..." У нас никогда не было подобного разговора – у нас вообще никогда не было плохого разговора. Мы обсуждали это только в текстовых сообщениях две недели назад. Он написал: "Думаю, мне нужно стать совладельцем компании". Я ответил: "Конор, ты знаешь, что этого никогда не будет".

Если ты хочешь владеть долей в компании, то нужно вложить деньги. Это так работает. А компания сейчас в цене.

Заявление о завершении карьеры – это не торги [перед новым боем], у нас не было настоящих переговоров по поводу его следующего поединка", – сказал Уайт.

Возможное возвращение

Отметим, что это не первый подобный фокус от Макгрегора. В 2016 году Конор также через Twitter объявил об уходе из спорта:

"Я решил завершить карьеру пока молодой. Всем спасибо. Увидимся позже", - писал тогда Макгрегор.

Спустя сутки боец признался, что пошутил и никуда не уходит. По информации многих СМИ это было сделано для шантажа UFC и его президента Даны Уайта. Макгрегор просто хотел выбить у организации реванш против Диаса, в котором вскоре и победил.

На этот раз непонятно шутка это или нет, но сейчас это кажется совсем неожиданным, но если на днях ирландец сообщит о том, что возвращается, никто не удивится.

Список потенциальных соперников в UFC

Немного заскучавший по боям Макгрегор, за последний месяц вызвал на бой сразу нескольких бойцов.

Сначала Конор заявил о том, что Жозе Альдо, Дастин Порье и Макс Холлуэй заслужили поединка с ним, и он готов встретиться с ними в октагоне.

Далее Макгрегор сообщил о намерении провести третий поединок против Нейта Диаса:

"Он дрался со мной и побил меня. Потом он дал мне реванш, так что у меня нет ничего кроме уважения к нему. Я в долгу перед ним, поэтому третий бой будет", – сказал тогда спортсмен.

А совсем недавно практически было объявлено о поединке с Дональдом Серроне, но переговоры ничем не увенчались.

Реванш с Хабибом Нурмагомедовым

Ни для кого не секрет, что главной целью для Конора в MMA должен стать реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Читайте такжеХабиб – МакГрегор: в UFC рассказали о бое-реваншеВ октябре прошлого года Конор проиграл россиянину в четвертом раунде удушающим приемом и сразу же заявил о том, что хочет реванша.

Пока никакой информации о реванше нет, но вероятность проведения повторного боя довольно высока.

Тем более, бойцы отстранены от боев за драку за пределами октагона на шесть и девять месяцев, поэтому в ближайшем будущем о реванше речи не идет.

Реванш с Флойдом Мейвезером

В своем сообщении Макгрегор написал: "Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства". Но про бокс Конор ничего не сказал. Может Конор ушел ради бокса?

27 августа прошлого года Макгрегор не побоялся и вышел в боксерский ринг против непобежденной легенды бокса Флойда Мейвезера. Ирландец смотрелся неплохо, но уступил в 11-м раунде техническим нокаутом.

Спортсмены в "денежном бою" заработали огромные финансы, и сразу же пошли разговоры о реванше.

Позже Мейвезер заявлял о том, что может сразиться с Конором и в октагоне, но дальше разговором дело не зашло.

В любом случае, если Макгрегор и соберется вернуться в бокс, то только ради боя с американцем.

Собственный виски Proper 12

Даже, если представить, что Макгрегор действительно не вернется больше в смешанные единоборства, то ему точно горевать не придется.

Конор является одни из самых богатых спортсменов мира (99 миллионов долларов к концу 2017 года – Forbes), а в сентябре прошлого года выпустил свое собственное виски Proper 12.

Свой виски Макгрегор раскручивал, как мог, появлялся с ним на всех мероприятиях перед боем с Хабибом, во всех интервью про него говорил.

"Мы не потратили ни цента на продвижение нашего бренда виски. Мы рассказали о нем людям абсолютно естественно, между делом. Это чистая магия.

На данный момент Proper 12 – самый обсуждаемый и упоминаемый бизнес-бренд в мировых соцсетях. Уже совершенно точно мы продадим миллионы бутылок в наш первый год после запуска. Я горжусь этим. Мы заходим во многие страны в первый же год, хотя люди говорили, что это невозможно", – рассказал Макгрегор.

Возвращение великих спортсменов всегда продается намного дороже, так почему бы Конору Макгрегору не совершить еще один крутой "камбэк"?