Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA: дальше - виски, Мейвезер или Хабиб

27 марта 2019, 15:17

Ирландский спортсмен объявил о том, что больше не является бойцом UFC.

Конор Макгрегор октрывает свой виски Proper 12
Конор Макгрегор октрывает свой виски Proper 12 / @TheNotoriousMMA

Вчера, 26 марта, мировое информационное пространство снова взорвал Конор Макгрегор.

Ирландец через Twitter сообщил о том, что покидает смешанные единоборства:

"Ребята, быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в этом деле и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии", - написал 30-летний спортсмен.

Накануне его обвинили в сексуальном насилии: инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован в январе и допрошен. В данный момент расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не выдвинуты. 

А после боя с Хабибом ирландец был наказан за участие в массовой драке после поединка - он был дисквалифицирован на шесть месяцев, а также оштрафован на 50 тысяч долларов.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор никогда не обсуждал с ним предметно вопрос приобретения доли в компании.

"Конор ни на одной встрече со мной не говорил "Я хочу долю в компании, потому что..." У нас никогда не было подобного разговора – у нас вообще никогда не было плохого разговора. Мы обсуждали это только в текстовых сообщениях две недели назад. Он написал: "Думаю, мне нужно стать совладельцем компании". Я ответил: "Конор, ты знаешь, что этого никогда не будет".

Если ты хочешь владеть долей в компании, то нужно вложить деньги. Это так работает. А компания сейчас в цене.

Заявление о завершении карьеры – это не торги [перед новым боем], у нас не было настоящих переговоров по поводу его следующего поединка", – сказал Уайт.

Возможное возвращение

Отметим, что это не первый подобный фокус от Макгрегора. В 2016 году Конор также через Twitter объявил об уходе из спорта:

"Я решил завершить карьеру пока молодой. Всем спасибо. Увидимся позже", - писал тогда Макгрегор.

Спустя сутки боец признался, что пошутил и никуда не уходит. По информации многих СМИ это было сделано для шантажа UFC и его президента Даны Уайта. Макгрегор просто хотел выбить у организации реванш против Диаса, в котором вскоре и победил.

На этот раз непонятно шутка это или нет, но сейчас это кажется совсем неожиданным, но если на днях ирландец сообщит о том, что возвращается, никто не удивится.

Список потенциальных соперников в UFC

Немного заскучавший по боям Макгрегор, за последний месяц вызвал на бой сразу нескольких бойцов.

Сначала Конор заявил о том, что Жозе Альдо, Дастин Порье и Макс Холлуэй заслужили поединка с ним, и он готов встретиться с ними в октагоне.

Далее Макгрегор сообщил о намерении провести третий поединок против Нейта Диаса:

"Он дрался со мной и побил меня. Потом он дал мне реванш, так что у меня нет ничего кроме уважения к нему. Я в долгу перед ним, поэтому третий бой будет", – сказал тогда спортсмен.

А совсем недавно практически было объявлено о поединке с Дональдом Серроне, но переговоры ничем не увенчались.

Реванш с Хабибом Нурмагомедовым

Ни для кого не секрет, что главной целью для Конора в MMA должен стать реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Читайте такжеХабиб – МакГрегор: в UFC рассказали о бое-реваншеВ октябре прошлого года Конор проиграл россиянину в четвертом раунде удушающим приемом и сразу же заявил о том, что хочет реванша.

Пока никакой информации о реванше нет, но вероятность проведения повторного боя довольно высока.

Тем более, бойцы отстранены от боев за драку за пределами октагона на шесть и девять месяцев, поэтому в ближайшем будущем о реванше речи не идет.

Реванш с Флойдом Мейвезером

В своем сообщении Макгрегор написал: "Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства". Но про бокс Конор ничего не сказал. Может Конор ушел ради бокса?

27 августа прошлого года Макгрегор не побоялся и вышел в боксерский ринг против непобежденной легенды бокса Флойда Мейвезера. Ирландец смотрелся неплохо, но уступил в 11-м раунде техническим нокаутом.

Спортсмены в "денежном бою" заработали огромные финансы, и сразу же пошли разговоры о реванше.

Позже Мейвезер заявлял о том, что может сразиться с Конором и в октагоне, но дальше разговором дело не зашло.

В любом случае, если Макгрегор и соберется вернуться в бокс, то только ради боя с американцем.

Собственный виски Proper 12

Даже, если представить, что Макгрегор действительно не вернется больше в смешанные единоборства, то ему точно горевать не придется.

Конор является одни из самых богатых спортсменов мира (99 миллионов долларов к концу 2017 года – Forbes), а в сентябре прошлого года выпустил свое собственное виски Proper 12.

Свой виски Макгрегор раскручивал, как мог, появлялся с ним на всех мероприятиях перед боем с Хабибом, во всех интервью про него говорил.

"Мы не потратили ни цента на продвижение нашего бренда виски. Мы рассказали о нем людям абсолютно естественно, между делом. Это чистая магия.

На данный момент Proper 12 – самый обсуждаемый и упоминаемый бизнес-бренд в мировых соцсетях. Уже совершенно точно мы продадим миллионы бутылок в наш первый год после запуска. Я горжусь этим. Мы заходим во многие страны в первый же год, хотя люди говорили, что это невозможно", – рассказал Макгрегор.

Возвращение великих спортсменов всегда продается намного дороже, так почему бы Конору Макгрегору не совершить еще один крутой "камбэк"?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Флойд Мейвезер Конор Макгрегор ММА UFC Хабиб Нурмагомедов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:12
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за неумелый фотошоп
16:08
Аваков поднял вопрос о полете Бойко и Ко в Россию
16:04
Скандал с натурализацией: стала известна реакция Мораеса Видео
16:03
В Минобороны рассказали, скольких людей призовут в армию весной-2019
15:46
Пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука
15:32
"Он надо мной издевался": вскрылись причины развода Аллы Пугачевой с экс-мужем
15:19
Зарево декоммунизации: на Черниговщине националисты расколотили бюст генералу Ватутину
15:17
Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA: дальше - виски, Мейвезер или Хабиб
15:00
По новым данным разведки: В СВР рассказали, как Кремль вмешивается в украинские выборы
14:53
Зеленский одним постом поглумился над Вакарчуком, Порошенко и Тимошенко одновременно
14:23
Maruv в латексных чулках и вызывающей позе позвала фанатов на концерт в Москве
14:22
"Вялый член" и "конкурент Бога х*йни": обращение Вакарчука высмеяли в соцсетях
14:13
"И первый, и второй тур пройдем спокойно": эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом Видео
14:09
Взять и проверить: в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву
14:04
"Обещали политическую крышу": на Киевщине директора стадиона уволили за отказ агитировать за Порошенко Видео
13:48
"Лицо постарело очень": Наталья Могилевская шокировала изнеможенным видом
13:44
Суд отменил запрет на въезд в Украину и показ фильмов звезде ситкома Сваты
13:06
Ефим Шифрин теряет зрение и память: юморист напугал свои видом зрителей ток-шоу Видео
12:39
Вакарчук обратился с речью к украинцам в преддверии выборов президента Видео
12:33
"Есть вопросы": Луценко пригрозил уголовными делами из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ Видео
12:24
"Напыщенно и пафосно": дочь Оли Поляковой похвасталась ножками на подиуме Видео
12:03
Отставка в УПЛ: участник еврокубков выгнал главного тренера
12:03
Магнитные бури начали по-новой терзать украинцев: когда закончится метеоудар Видео
11:58
Почему в Украине не так уж все и плохо мнение
11:48
"Все это – временно": синоптик успокоила украинцев после неожиданного возвращения зимы Видео
11:45
"Испортили нашего красавца!": Олег Винник удивил поклонников сменой имиджа
11:33
Кличко планирует обновить освещение на 150 столичных объектах
11:33
"Сценарий развития Украины с Порошенко самый негативный": политолог объяснил, в чем польза порохоботов для страны Видео
11:16
Яценюк напомнил о юбилее первой крупной дипломатической победы Украины
11:05
"Маленький принц": Джамала впервые показала лицо сына, фото
10:57
В Госдуме заговорили о непризнании итогов президентских выборов в Украине Видео
10:50
Новый скандал в оборонке: в Укрспецэкспорте стырили почти на $24 млн – ГПУ Видео
10:23
"Зима в марте, как Порошенко - тоже хочет остаться": соцсети язвят из-за весеннего снега в Украине Фото Видео
10:13
Украинская мова должна стать престижнее и лучше русского языка мнение
09:59
"Это не земной самолет": над Аляской засняли НЛО Видео
09:30
"Осень откусила кусок августа": климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине Видео
09:29
Политолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского Видео
09:17
После выборов Порошенко надо судить по законам военного времени мнение
09:06
День Х еще не настал: гривна обвалилась к доллару и евро – но прогноз пока радует Видео
08:58
Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной Видео
08:53
В мире начинается "азиатская эпоха" - Financial Times
08:38
Австрийский журналист решил засудить СБУ за запрет въезда в Украину
08:35
Самый неприятный день недели: кому в Украине больше всего не повезло с погодой Видео
08:29
Когда и как отмечается Благовещение 2019 Видео
08:04
Как крутые парни играют в выборы мнение
07:57
Умер знаменитый актер, сыгравший графа Калиостро в фильме Формула любви Видео
07:40
Порошенко подсчитал, когда Украина станет энергонезависимой Видео
07:34
"Нужно отказаться": диетолог назвала два наркотика в еде Видео
07:13
Сергей Гайдай: Зеленский – это "коктейль Молотова", брошенный в Порошенко и всех украинских политиков
06:49
Три сомнительных кандидата: почему выборы в Украине вызывают тревогу на Западе – Reuters
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться