"Присоединяюсь к пенсионерам": Макгрегор заявил о завершении карьеры

Конор Макгрегор / GettyImages

Скандальный ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях подчеркнул, что переходит в разряд пенсионеров.

"Ребята, быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, известного как "смешанные единоборства". Желаю всем моим старым коллегам дальнейших успехов. Присоединяюсь к своим бывшим партнерам, которые уже на пенсии", — написал Макгрегор в своем Twitter.

Напомним, свой последний поединок Макгрегор провел 6-го октября в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.