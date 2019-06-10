"Я надеру зад Хабибу": Тони Фергюсон ждет встречи в октагоне с российским чемпионом

Тони Фергюсон / FightTime

Американец Тони Фергюсон дал понять, что хочет встретиться либо с Хабибом Нурмагомедовым, либо с Конором Макгрегором.

"У меня серия из 12 побед подряд. Не знаю, что мне еще нужно сделать. Я устал от этого, пусть о моем следующем шаге говорят люди. Но если Дастин Порье не надерет зад Хабибу, то это сделаю я. Каковы шансы Порье в бою с Нурмагомедовым? Он слишком много прижимается к клетке. Если я буду драться с Хабибом, я вам гарантирую, что побью его как настоящий самбист. Я воткну его броском на пять баллов

Бой с Макгрегором? Знаю, что нашему дивизиону его не хватает, и уверен, что он скучает по поединкам. Наш с ним бой получился бы денежным. Уважаю его как спортсмена, но как человек он мне кажется придурком. ", - приводит слова Фергюсона MMAJunkie.

Напомним, что ближайший бой Нурмагомедов проведет с Дастином Порье 7 сентября. Тони Фергюсон в свою очередь, 9 июня на турнире UFC 238 в Чикаго уверенно победил своего соотечественника Дональда Серроне.