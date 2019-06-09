UFC 238. Фергюсон победил Серроне

Фергюсон - Серроне / UFC

На турнире UFC 238 в Чикаго состоялся долгожданный бой между американцами Тони Фергюсоном и Дональдом Серроне. Фанаты заранее назвали это противостояние "боем за звание народного чемпиона". Интерес к схватке был нешуточный.

Отличный первый раунд устроили бойцы! Оба были верны своему стилю: Серроне бил точно, красиво комбинировал, а Фергюсон финтил, менял стойки и использовал локти.

Во второй пятиминутке лицо Ковбоя уже было в крови с подпухшим глазом. При этом сам Серроне смог провести тейкдаун. После раунда Тони пробил удар в челюсть Дональда - рефери предупредил, что за такое можно лишиться балла.

Только бойцы встали для начала третьего раунда, то сразу вызвали врача, который осмотрел правый глаз Серроне. Поединок был остановлен - глаз полностью заплыл, он даже не мог его открыть. Примечательно, что с этим решением Серроне не согласился и отчаянно спорил с судьей.

После этой победы Фергюсон заработал право сразиться за пояс чемпиона мира в легком весе, которым владеет непобедимый россиянин Хабиб Нурмагомедов. Напомним, что россиянин уже начал подготовку к новому бою.