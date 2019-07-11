"В ж*пу таких чемпионов, как Фьюри": Диллиан Уайт недоволен своим соотечественником

Диллиан Уайт раскритиковал Фьюри / Укринформ

Британец Диллиан Уайт откровенно прошелся критикой по своему соотечественнику Тайсону Фьюри.

"Фьюри - это огромный лось, в этом нет сомнений. Он очень неудобный соперник. Но меня это совершенно не пугает. Знаете, мне кажется, что люди сошли с ума после победы Фьюри над Шварцем. Вот кто он такой, этот немец? Даже моя мама его нокаутировала бы.

Да, Фьюри хорошо выступил в поединках с Владимиром Кличко и Деонтеем Уайлдером. Но как можно опуститься до такого, чтобы после боя с Уайлдером боксировать со Шварцем? Он вроде линейный чемпион, да? В жопу тогда таких чемпионов. Это настоящий позор боксировать с такими лузерами", - приводит слова Уайта Mirror.

Напомним, недавно Диллиан Уайт прокомментировал решение WBO назначить украинца Александра Усика обязательным претендентом на пояс в тяжелом весе.