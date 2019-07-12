Украинский футболист перешел в именитый польский клуб

Олег Горин / ФК Ягеллония

Полузащитник Львова Олег Горин перешел в польскую Ягеллонию.

С 19-летним украинцем, который был на просмотре в польском клубе и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб красно-желтых в товарищеском матче против Олимпиакоса, подписан четырехлетний контракт.

Главный тренер команды Иренеуш Мамрот заявил, что по своим характеристикам Олег напоминает молодого Тараса Яремчука, по-прежнему выступающего в команде из Белостока и отказавшегося от украинского гражданства ради того, чтобы получить польское.

Напомним, что ранее состав Львова усилил бразильский нападающий Ренан Абнер ду Карму де Оливейра