Львов подписал бразильского форварда

Ренан Абнер ду Карму де Оливейра / Телеканал 24

22-летний бразильский нападающий Ренан Абнер ду Карму де Оливейра стал футболистом Львова. Контракт рассчитан на три года.

Два последних сезона бразилец провел в Европе. Прошлый сезон игрок провел на Мальте - в 21 матче за местные клубы Моста и Сан Гванн он отметился 12 голами и двумя результативными передачами.

Также Ренан выступал за бразильский Сан-Бернарду и словацкий Злате Моравце.

Напомним, недавно львовские Карпаты арендовали футболиста Лацио Абукара Мохамеда.