Александрия не будет играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе

Александрия не сможет дома играть в Лиге Европы / FCO1948

Бронзовый призер УПЛ Александрия выступит в групповом этапе Лиги Европы. Накануне старта в еврокубковой компании УЕФА запретила клубу проводить домашние матчи на родном стадионе Ника.

Главной проблемой является неудовлетворительная гостиничная инфраструктура региона и отдаленность от ближайших аэропортов.

"Наш регион не соответствует требованиям Регламента соревнований Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20. Такой вывод от специалистов УЕФА поступил в клубный офис Александрии через месяц после проведения инспекции.

Как мы уже сообщали, в июне инспекторы УЕФА посетили наш клуб - специалисты проверили готовность инфраструктуры стадиона Ника к проведению официальных международных матчей группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. По итогам визита инспекторы подготовили отчет, согласно которому администрация УЕФА не смогла принять Александрию как место для группового этапа Лиги Европы. В частности, представитель УЕФА Кот Далтон в официальном письме, которое мы получили сегодня, отметил такие факторы, как слишком далёкое расстояние до аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева и отсутствие в нашем регионе надлежащей гостиничной инфраструктуры (фактически первый четырехзвездочный отель расположен более чем в трех часах езды на автобусе). Также, стандарты гостиниц в нашем регионе не являются приемлемыми по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков. Об альтернативном месте проведения соревнований Лиги Европы УЕФА мы сообщим в ближайшее время", - говорится в заявлении на официальном сайте Александрии.

Таким образом, Александрия вынуждена искать себе другой домашний стадион на Лигу Европы. С большой долей вероятности, клуб выберет Арену Львов.

Напомним, что недавно экс-футболист Александрии Артем Полярус перешел в российский клуб Химки.