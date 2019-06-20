Игрок Александрии Полярус перешел в российский клуб

Полярус перешел в российский клуб / Химки

26-летний экс-полузащитник Александрии Артем Полярус продолжит карьеру в подмосковных Химках. Условия соглашения не разглашаются.

Полярус является воспитанником команды Аметист из Александрии. За Александрию играл с 2011 по 2014 и с 2015 по 2019 год. Забил 13 голов и сделал 6 голевых передач в 112 матчах за александрийский клуб. В сезоне-2014/15 выступал в Первой лиге за киевское Динамо-2. В 2012 году дебютировал в молодежной сборной Украины. В 2013 году стал финалистом Кубка Содружества, который проходил в Санкт-Петербурге.

Химки в последнем чемпионате заняли девятое место в ФНЛ (второй по силе дивизион). Александрия предыдущий сезон закончила на третьем месте в УПЛ и получила право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Отметим, что Полярус стал вторым футболистом, который за два дня перешел из украинского чемпионата в российский. Перед этим к московскому Динамо присоединился Иван Ордец.