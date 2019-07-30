В Англии ввели новое футбольное правило

В Англии ввели новые футбольные правила / Reuters

Федерация футбола Англии утвердила с начала сезона-2019/20 правила временных удалений игроков во время матча, сообщается на сайте федерации.

Штрафные санкции в виде удаления на десять минут будут назначаться по усмотрению судей в качестве наказания за споры с арбитром и будут применяться ко всем уровням массового футбола. Нововведение будет использоваться до 5-й английской лиги, а также 5-й и ниже в женском футболе.

Второе временное удаление в матче приведет к тому, что игрок снова отбудет десятиминутный штраф, после чего он не сможет снова присоединиться к игре, но команда сможет его заменить, если у нее остались замены.

Напомним, сборная Англии заняла третье место в дебютном турнире Лиги наций. В матче за бронзу англичане обыграли сборную Швейцарии.