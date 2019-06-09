Лига наций. Англия в серии пенальти перестреляла швейцарцев

Швейцария - Англия / Футбол

В матче за треть место Лиги наций сошлись неудачники полуфиналов - Англия и Швейцария. Матч обещал быть интересным и по накалу страстей должен был не уступать финалу. С первых минут на поле была вязкая игра. Обе сборные пытались созидать и создавать острые моменты у ворот соперника.

В матче была равная борьба / УЕФА

Когда уже время катилось к завершению англичане забили гол. На 85-й минуте нападающий английской сборной Каллум Уилсон забил, но арбитр отменил взятие ворот после видеоповтора, зафиксировав нарушение правил со стороны форварда.

В дополнительное время Англия имела еще много возможностей забить. Уже на второй минуте Кейн угодил в крестовину, затем была стойка ворот, спасшая швейцарцев от автогола. За три минуты до конца дополнительного времени Стерлинг пробил в перекладину. Везение было на стороне швейцарцев, но футбольная справедливость все же восторжествовала в серии пенальти.

Никто не хотел уступать / УЕФА

После окончания игры англичане хладнокровно реализовали шесть пенальти, в том числе вратарем Джорджем Пикфордом, а затем английский голкипер парировал удар Йосипа Друмича - 6:5! Англия выигрывает утешительный приз турнира.

Напомним, что в финале Лиги наций сыграют сборные Португалии и Голландии. Встреча состоится сегодня, 9 июня, и начнется в 21:45. Матч пройдет Порту на стадионе Драгау. Главред ведет текстовую онлайн-трансляцию финала.

Лига Наций. Матч за 3-е место

Швейцария - Англия - 0:0, по пенальти - 5:6

Швейцария: Зоммер; Аканджи; Мбабу; Родригес (Дрмич, 87); Эльведи; Шер; Джака; Фернандеш (Закария, 61); Фройлер; Шакири (Цубер, 65); Сеферович (Окафор, 113)

Англия: Пикфорд; Магуайр; Гомез; Дайер; Стерлинг; Роуз (Уолкер, 70); Александер-Арнольд; Делф (Баркли, 105); Алли; Лингард (Санчо, 105); Кейн (Уилсон К., 75)

Серия пенальти: Магуайр - 0:1. Цубер - 1:1. Баркли - 1:2. Джака - 2:2. Санчо - 2:3. Аканджи - 3:3. Стерлинг - 3:4. Мбабу - 4:4. Пикфорд - 4:5. Шер - 5:5. Дайер - 5:6. Дрмич - 5:6 (вратарь).

Предупреждения: Роуз (23); Лингард (27).