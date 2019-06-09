Финал Лиги наций. Португалия - Голландия: текстовая трансляция матча, все подробности

Португалия - Голландия / УЕФА

В воскресение, 9 июня, национальные сборные Португалии и Голландии сразятся в финале за главный трофей Лиги наций. В матче будет разыгран солидный призовой фонд. Победитель получит от УЕФА бонус в размере 10,5 миллионов евро, тогда как проигравшему достанется на полтора миллиона меньше.

Напомним, что в полуфинале дебютного розыгрыша турнира Португалия уверенно разобралась со Швейцарией (3:1), а Голландия выбила Англию (3:1).

12.00 - Голландцы по два-три человека выходят с отеля. Фанаты атакуют желая получить заветный росчерк. Экс-футболист московского Спартака Квинси Промес никому не отказывает и кроме автографа устраивает фотосессию с фанатами.

11.00 - Португальцы вышли на прогулку. Видно, что они сконцентрированы на сегодняшнем матче. Они отказывают общаться с прессой. Ряд журналистов пытаются атаковать Роналду, но он игнорирует.

Португалия - Голландия: кто судьи

Финал Лиги наций будет обслуживать испанский судья Альберто Ундиано Мальенко. Этот поединок будет последним в карьере 45-летнего рефери, который за последний месяц уже отработал на двух финалах. На родине он судил финал Кубка Испании Валенсия - Барселона (2:1). А после этого по приглашению федерации футбола Армении работал на решающем матче национального Кубка между Алашкертом и Лори (1:0).

Исполнять обязанности лайнсменов будут Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Карлос Юсте Хименес, видеопомощник рефери - Алехандро Эрнандес Эрнандес, ассистент видеопомощника - Хуан Мартинес Мунуэра, резервный судья - Антонио Матеу Лаос.

Финал Лиги наций: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в 21:45.

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Лиги наций Португалия - Голландия 9 июня в прямом эфире канала Футбол 1 в 21.45. Также матч будет транслировать российский канал Матч ТВ.