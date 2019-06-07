Лига наций. Голландия - Англия - 3:1: Голландцы на нервах вышли в финал

7 июня 2019, 00:31

Сборная Голландии сразится за трофей Лиги наций с Португалией.

Вчера стал известен первый финалист Лиги наций - сборная Португалии благодаря хет-трику Криштиану Роналду переиграла Швейцарию. В сегодняшнем противостоянии между Голландией и Англией определялась судьба второго финалиста Лиги наций.

Переполненный Афонсу Энрикеш в Гимарайнше
Переполненный Афонсу Энрикеш в Гимарайнше / УЕФА

С первых минут англичане завладели инициативой и начали расшатывать защитные редуты соперника. Ближе к середине первого тайма голландцы активизировались и начали создавать опасные моменты возле ворот Пикфорда. Возможности забить имели Бергвейн, Депай, Блинд, но безупречная игра вратаря спасала Англию от неприятностей. 

С первых минут на поле была борьба
С первых минут на поле была борьба / УЕФА

На 30-й минуте произошел судьбоносный момент - Де Лигт ошибся в своей штрафной и ударил по ноге перехватившего мяч Рэшфорда. Арбитр матча француз Клеман Турпан не раздумывая указал на одиннадцатиметровый и наградил Де Лигта желтой карточкой. Буквально через минуту Маркус Рэшфорд с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам - 0:1, и вся английская торсида ликует! Концовка первого тайма прошла на встречных курсах - обе сборные создавали острые моменты, но больше голов в первом тайме болельщики не увидели.

Маркус Рэшфорд вывел англичан вперед
Маркус Рэшфорд вывел англичан вперед / УЕФА

Начало второго тайма прошло под диктовку голландцев, которые создали ряд опасных моментов возле ворот Пикфорда, и на 73-й минуте своего добились. После навеса с углового набежавший де Лигт с линии вратарской головой вколотил мяч в ворота - 1:1! Радость голландцев была не долгой, буквально через десять минут счет на табло изменился. Правда после просмотра VAR арбитр матча взятие ворот отменил. Лингард оказался буквально на несколько миллиметров впереди защитников голландцев. Концовка основного времени была достаточно нервной - обе сборные старались создать голевой момент, но безупречная игра вратарей не позволила нападающим забить. В итоге, основное время матча закончилось со счетом - 1:1. Шоу продолжается!

Никто не хотел уступать
Никто не хотел уступать / УЕФА

Развязка в матче наступила на 97-й минуте. Депай обокрал Стоунса, но не сумел реализовать выход один на один с голкипером Англии. После отскока мяч от ноги Уокера, пытавшегося не дать пробить Промесу, залетел в ворота!  Добил Англию на 114-й минуте Промес. Англичане снова допустили чудовищную ошибку в обороне. Депай вывел на пустые ворота Промеса, который сделал счет 3-1.

Волевая, но заслуженная победа Голландии, которая сразится за трофей с Португалией. Англию ждет матч за третье место со сборной Швейцарии. 

Лига Наций. 1/2 финала:

Голландия - Англия - 3:1 (0:1)

Голландия: Силлессен; ван Дейк; де Лигт; Дюмфрис; Блинд; де Йонг (Стротман, 114); Вейналдум; де Рон (ван де Беек, 68); Бабель (Промес, 68); Депай; Бергвейн (Проппер, 91)

Англия: Пикфорд; Стоунз; Чилуэлл; Магуайр; Уолкер; Баркли; Стерлинг; Райс (Алли, 106); Делф (Хендерсон, 77); Санчо (Лингард, 61); Рэшфорд (Кейн, 46)

Голы: Рэшфорд, 32 (пенальти) (0:1); де Лигт, 73 (1:1); Уолкер, 97 (автогол) (2:1); Промес, 114 (3:1)

Предупреждения: де Лигт (31); Дюмфрис (44); Кейн (70); ван де Беек (106).

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