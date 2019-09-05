Ворскла подписала контракт с воспитанником Барселоны

Хуан Мануэль Гарсия Рэй / profootball.ua

Полтавская Ворскла объявила о подписании контракта с 22-летним испанским защитником Хуаном Мануэлем Гарсия Рэй. Соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Цвета полтавского клуба испанец будет защищать в футболке с номером "3".

Хуан Мануэль - воспитанник каталонской Барселоны, капитан команды нескольких возрастных групп каталонского клуба, обладатель Кубка Юношеской Лиги УЕФА сезона 2013-2014. Входит в список ТОП-60 самых талантливых игроков своего возраста в Старом Свете.

Предыдущим клубом звездного новобранца Ворсклы был английский Ливерпуль, где Хуан Мануэль был одним из лидеров команды U-23.

Напомним, что недавно Ворскла подписала албанского нападающего Рубина Хебая, а также арендовала с правом выкупа бразильского полузащитника Порту Луизао.