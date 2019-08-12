Ворскла подписала албанского нападающего

Рубин Хебай / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла подписала двухлетний контракт с албанским нападающим Рубином Хебаем. Последним клубом 21-летнего форварда был словенский Домжале. Полтавчане заплатили за албанца 250 тысяч евро.

За клубную карьеру Хебай провел 66 матчей, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач.

Новичок полтавчан имеет опыт выступлений за молодежную сборную Албании, за которую провел восемь матчей и забил три мяча.

Напомним, что недавно Ворскла арендовала с правом выкупа бразильского полузащитника Порту Луизао.