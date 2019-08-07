Полузащитник Порту перешел в Ворсклу

7 августа 2019, 14:12

Полтавский клуб арендовал у португальского гранда 21-летнего бразильца Луизао.

Луизао будет играть в Ворскле
Луизао будет играть в Ворскле / ФК Ворскла

Середняк УПЛ полтавская Ворскла арендовала центрального полузащитника Порту Луизао. 21-летний футболист будет играть за полтавский клуб на правах аренды до конца сезона.

Луизао – воспитанник известного бразильского клуба Сан-Паулу. В 2017 году вингер перешел в Порту за 3 миллиона евро.

В первой команде Порту практически не играл - провел 1 матч. За Порту-B сыграл 64 матча, забил 3 гола и отдал 9 ассистов. 

Напомним, что полтавскую Ворсклу недавно возглавил экс-футболист киевского Динамо Виталий Косовский. 

Отметим, что с января Косовский работал с молодежной командой полтавчан. Косовский выступал за киевское Динамо с 1994 по 2003 год, а также провел 25 матчей за сборную Украины.

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Ворскла Порту УПЛ новости футбола новости спорта Луизао
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