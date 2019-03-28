Знаменитый экс-футболист Динамо возглавил клуб УПЛ

Виталий Косовский ранее работал с молодежной командой полтавчан.
Исполняющим обязанности главного тренера полтавской Ворсклы назначен экс-футболист киевского Динамо Виталий Косовский.
Об этом заявил президент Ворсклы Роман Черняк в комментарии официальному каналу клуба на Youtube.
Отметим, что с января Косовский работал с молодежной командой полтавчан.
Косовский выступал за киевское Динамо с 1994 по 2003 год, а также провел 25 матчей за сборную Украины.
Накануне, 27 марта, Василий Сачко покинул пост главного тренера Ворсклы.