Знаменитый экс-футболист Динамо возглавил клуб УПЛ

Виталий Косовский (слева) / vorskla.com.ua

Исполняющим обязанности главного тренера полтавской Ворсклы назначен экс-футболист киевского Динамо Виталий Косовский.

Об этом заявил президент Ворсклы Роман Черняк в комментарии официальному каналу клуба на Youtube.

Отметим, что с января Косовский работал с молодежной командой полтавчан.

Косовский выступал за киевское Динамо с 1994 по 2003 год, а также провел 25 матчей за сборную Украины.

Накануне, 27 марта, Василий Сачко покинул пост главного тренера Ворсклы.