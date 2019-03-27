Отставка в УПЛ: участник еврокубков выгнал главного тренера

Василий Сачко / vorskla.com.ua

В среду, 27 марта, главный тренер полтавской Ворсклы Василий Сачко покинул свой пост.

Такое решение было принято по итогам его встречи с руководством клуба. При этом стороны пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.

Отметим, что Сачко возглавлял Ворсклу с лета 2013 года. По данным СМИ, преемником Сачко может стать работающий ныне с молодежкой Шахтера Валерий Кривенцов.

Напомним, Ворскла в Лиге Европы в сезоне 2018/2019 выступала в группе Е. По итогам группового раунда команда с тремя очками заняла третье место, сумев одержать лишь одну победу над азербайджанским Карабахом.

Наивысшим достижением Сачко стало завоевание бронзовых наград Чемпионата Украины сезона 2017/2018.