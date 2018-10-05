"Это трагически и печально": Хацкевич и Сачко рассказали об ошибках "Динамо" и "Ворсклы" в ЛЕ

Александр Хацкевич / УНИАН

В четверг, 4 октября украинские клубы сыграли матчи второго тура Лиги Европы. В Чехии киевское "Динамо" играло с местным "Яблонецем", игра завершилась со счетом 2:2.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич не делает трагедии из второй ничьей подряд в ЛЕ и заявил о том, что борьба в группе только начинается.

"Вся борьба впереди. Возможно, что следующие два матча с "Ренном" будут определяющими. Только через игры в Лиге Европы мы сможем понять, готовы ли мы двигаться дальше. Я лично считаю, что для Лиги Европы команда готова. До зимы у нас не будет усиления. Надо обходиться теми ресурсами, которые есть. И ждать, пока наши молодые ребята начнут добавлять", - подчеркнул он.

Полтавская "Ворскла" уступила португальскому "Спортингу" со счетом 1:2, пропустив два мяча в компенсированное время. Главный тренер полтавчан Василий Сачко объяснил ошибки своих подопечных.

"Мы до мелочей просчитали все моменты, все стандартные положения. В первом тайме мы играли дисциплинированно, успевали перестраиваться, и это давало свои плоды. "Спортинг" владел мячом, но ничего не создавал у наших ворот.

Во втором тайме наши силы истекали, а "Спортинг" усилил игру заменами. Это трагически и печально, но надо принять так, как есть. Нам нужно было усилить игру скоростными ребятами, но мы рассчитываем на тех, кто сейчас есть. Я благодарен ребятам, они сделали все возможное", - отметил Сачко.