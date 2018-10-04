Лига Европы: Ворскла - Спортинг 1:2. Полтавчане пропустили два гола на 90-й минуте

4 октября 2018, 22:31

Полтавская команда весь матч вела, но под конец просто выдохлась.

Полтавчане сражались, как львы, а
Полтавчане сражались, как львы, а "львы" ползали, как сонные мухи / Reuters

Первой в матче счет размочила "Ворскла" - полтавчане ясно дали понять, что намерены провести всю игру в беспощадном для себя темпе. Итогом чего стало то, что "львы" "щелкнули" атаку Кулача, которую, в общем-то, сами и создали неверными действиями Пинту.

Вообще, в матче "Спортинг" поначалу вел себя странно: да, у клуба немало потерь из-за травм, на замену вышли малоизвестные игроки, но тем не менее, это не оправдывает игру "львов" - полтавчане играли в футбол, а вот во что играли португальцы, не разберется даже самый опытный специалист. Только раз к концу первого тайма Шуста заставили поработать, когда он без особых усилий забрал удар Нани.

Однако во втором тайме Пезейра заменами, святым словом да благим матом (судя по всему) умудрился взвинтить темп игры, и если раньше "львы" ползали по полю сонными мухами, то теперь стали не успевать хозяева, которых отжали к воротам. Несколько раз Шуст спасал ворота "Ворсклы", но в конце полтавчане, фигурально выражаясь, "сдохли" - подтверждением этому служит два гола португальцев за три минуты.

Украина. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

"Ворскла" - "Спортинг" 1:2

Голы: Владислав Кулач 10 - Фредди Монтеро 90, Жовани Кабрал 90+3

"Ворскла": Богдан Шуст, Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач (Михаил Сергийчук 62), Вячеслав Шарпар, Владимир Чеснаков, Юрий Коломоец, Дмитрий Кравченко (Артем Габелок 84), Ардин Даллку, Артур, Павел Ребенок

"Спортинг": Ромен Сален, Себастьян Коатес, Жефферсон, Андре Пинту, Бруну Фернандеш, Маркос Акунья, Нани, Карлуш Мане (Фредди Монтеро 58), Абдулай Диаби (Рафаэл 70), Радосав Петрович (Жовани Кабрал 70), Бруну Гашпар

Предупреждения: Артур 8 - Маркос Акунья 73

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Лига Европы футбол Спорт Ворскла Спортинг
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