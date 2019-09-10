Голкипер сборной Кюрасао умер накануне матча с Гаити

Жаирзиньо Питер / livesport.ru

31-летний вратарь сборной Кюрасао Жаирзиньо Питер скончался накануне выездного матча против Гаити в Лиге наций КОНКАКАФ.

Питер был найден утром в номере отеля, где остановилась сборная Кюрасао. Он не дышал и не подавал признаков жизни. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность.

Жаирзиньо Питер был вторым вратарем сборной Кюрасао. Карьеру он начал в 2007 году, а в 2013-м дебютировал за национальную сборную этого государства. В составе сборной он провел 11 матчей. Летом 2018 года Питер вместе со сборной Кюрасао стал победителем Кубка Короля. Тогда в решающем матче команда в серии пенальти одолела Вьетнам.

Напомним, что на днях скончался легендарный шотландский футболист.