Скончался легендарный шотландский футболист

Билли Макнилл / УЕФА

Бывший капитан Селтика Билли Макнилл, становившийся обладателем Кубка европейских чемпионов, ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает The Sun.

Макнилл всю свою карьеру провел в Селтике, отыграв в составе кельтов 790 матчей, что является рекордом клуба. Капитанскую повязку в клубе из Глазго защитник носил на протяжении 13 лет.

Билли Макнилл, имевший прозвище Цезарь, является девятикратным чемпионом Шотландии, а также выиграл шесть Кубков лиги и семь Кубков страны.В статусе капитана Селтика в сезоне 1966/1967 завоевал Кубок чемпионов, став первым в истории британцем, поднявшим над головой главный европейский клубный трофей.

В составе сборной Шотландии провел 29 поединков и забил три гола.

Напомним, недавно найдена мертвой призер Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте Бланка Фернандес Очоа.