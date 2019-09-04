Полиция обнаружила тело известной спортсменки

Бланка Фернандес Очоа / Евроспорт

Испанская полиция обнаружила тело призера Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте Бланки Фернандес Очоа, которая пропала без вести 12 дней назад.

Тело было найдено в районе горы Ла-Пеньота, сообщает Marca.

56-летняя Очоа уехала из дома без мобильного телефона и сообщила семье, что отправляется в путешествие на север. Источники в семье Очоа сообщили полиции, что последний раз ее видели 23 августа за рулем автомобиля в одном из районов Мадрида, где она проживала.

Очоа является единственным призером зимних Олимпиад в истории Испании. Она стала третьей в слаломе на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году. Также она побеждала на этапах Кубка мира.

Напомним, недавно знаменитый американский спортсмен Тайлер Скэггс скончался от наркотиков.