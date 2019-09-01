Знаменитый американский спортсмен скончался от наркотиков

Тайлер Скэггс / Los Angeles Times

Американский бейсболист Лос-Анджелес Энджелс Тайлер Скэггс, перед смертью употреблял алкоголь и мощные анальгетики. Медики обнаружили у него следы опиоидов фентанила и оксикодона, сообщает LA Times.

Согласно экспертизе, смерть Скэггса является несчастным случаем. Он был найден на своей кровати, полностью одетый, без каких-либо следов насилия.

"Мы были потрясены, узнав, что это может быть связано с сотрудником Лос-Анджелес Энджелс. Мы не успокоимся, пока не узнаем правду, как Тайлер получал эти наркотики. С этой целью мы наняли адвоката Расти Хардина, чтобы помог нам", - отметили в пресс-службе Энджелс.

Высшая лига бейсбола (MLB) планирует провести внутреннее расследование этого случая.

Напомним, недавно умер фигурант дела о коррупции в ФИФА - бывший президент КОНМЕБОЛ Николас Леос.