Михаэль Шумахер / Reuters

Известный гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой находился почти шесть лет.

9 сентября появилась информация, что Шумахера, продолжающего восстанавливаться после тяжелых травм головы, тайно перевезли в клинику в Париже. Сотрудник медучреждения заверил представителей издания Le Parisien, что Шумахер действительно пребывает в этом госпитале и находится в сознании.

Михаэль Шумахер серьезно пострадал в декабре 2013 года, при падении во время катания на горных лыжах во Франции. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и несколько лет находился в коме.

Напомним, расходы лечение гонщика превысили 10 миллионов фунтов. Супруга гонщика Коринна, чтобы покрыть расходы, была вынуждена продать личный самолет легендарного гонщика.