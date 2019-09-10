Шумахера госпитализировали: что произошло

Михаэль Шумахер / Reuters

Родные немецкого гонщика Михаэля Шумахера решили перевести легендарного гонщика из из Швейцарии в одну из клиник Парижа, сообщает Parisien.

Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Это связано с ухудшением состояния немецкого гонщика.

При транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты. Гонщика сопровождал хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливался на собственной вилле на берегу Женевского озера.

Напомним, расходы лечение гонщика превысили 10 миллионов фунтов. Супруга гонщика Коринна, чтобы покрыть расходы, была вынуждена продать личный самолет легендарного гонщика.