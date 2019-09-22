Россию вышвырнут с Олимпиады-2020: в WADA назвали причину

Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в подделке данных / game2day.org

Олимпиада-2020 в Токио может пройти без участия российских спортсменов из-за того, что Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в подделке данных, которые отправлялись во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Как пишет The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, россияне манипулировали информацией последние 18 месяцев, пытаясь скрыть системное употребление допинга.

Отмечается, что 23 сентября в Токио комитет по соответствию WADA представит исполкому организации отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории.

Уже в ближайшие два месяца ожидается появление новых доказательств выявленных манипуляций с допинг-пробами. Если будет подтверждено, что представленные данные были подделаны, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020, добавляет The Telegraph.

Напомним, ранее в WADA рассказали о госпрограмме допинга в России.