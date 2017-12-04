В WADA рассказали о госпрограмме допинга в России

Полученный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) электронный файл, в котором содержалась база данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 по август 2015 года, является подлинным.

Об этом рассказал главный следователь WADA Гюнтер Юнгер, комментируя результаты специального расследования.

"Мы завершили криминалистическую экспертизу и можем подтвердить подлинность этой базы данных", — подчеркнул он, сообщает "Немецкая волна".

Юнгер добавил, что ее содержание подкрепляет утверждение экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что в указанный период в России на государственном уровне предпринимались усилия "для защиты российских атлетов, которые, предположительно, принимали участие в программе допинга".

По словам Юнгера, расследование будет продолжено, чтобы установить имена конкретных спортсменов. Заявление WADA усилило давление на Международный олимпийский комитет (МОК), который вечером 5 декабря на заседании в Лозанне должен принять решение о санкциях в отношении российской сборной. Среди возможных мер — запрет на ее участие в Играх в Пхенчхане или участие в Олимпиаде под нейтральным флагом и большой денежный штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФИФА занялись расследованием о допинге в российском футболе.