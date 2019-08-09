Организаторы Олимпиады-2020 "отдали" Курилы Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды / Вокруг света

На официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южные Курилы обозначены как часть Японии.

Так, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи попали в префектуру Хоккайдо. Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Скриншот tokyo2020.org

/ Скриншот tokyo2020.org

Как известно, по итогам окончания Второй мировой войны Москва и Токио так и не заключили мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил - островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает над ними российского суверенитета. Со своей стороны, Москва не признает сам факт территориального спора.

Острова оказались в составе СССР после капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Сегодня на этих островах проживают около 17 тыс. россиян.

Напомним, в июле на официальном сайте Большой двадцатки (G20) выложили видеозапись, в которой Южные острова Большой гряды Курильских островов значатся как часть Японии.