На сайте Большой двадцатки обрезали Россию на Курилы ради Японии

Курильские острова / TUT.by

На официальном сайте Большой двадцатки (G20) выложили видеозапись, в которой Южные острова Большой гряды Курильских островов значатся как часть Японии.

Кроме того, этот ролик, посвященный японскому городу Осака, где в конце июня нынешнего года прошел саммит G20, был на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ еще в феврале этого года.

Напомним, ранее эксперт утверждал из-за "продажи" Курильских островов России грозят два удара. До этого на Курилах Кремль разместил ракетные комплексы Бал и Бастион.