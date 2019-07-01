На сайте Большой двадцатки обрезали Россию на Курилы ради Японии

1 июля 2019, 08:08

Такой вот неожиданный "нож в спину" от работников G20.

Курилы
Курильские острова / TUT.by

На официальном сайте Большой двадцатки (G20) выложили видеозапись, в которой Южные острова Большой гряды Курильских островов значатся как часть Японии.

Кроме того, этот ролик, посвященный японскому городу Осака, где в конце июня нынешнего года прошел саммит G20, был на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ еще в феврале этого года.

Напомним, ранее эксперт утверждал из-за  "продажи" Курильских островов России грозят два удара. До этого на Курилах Кремль разместил ракетные комплексы Бал и Бастион.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия большая двадцатка Курильские острова Курилы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:44
Главные новости 28 июня: Прорыв партии Саакашвили и будущее Вакарчука-музыканта
08:25
Синоптики предупредили, каким областям Украины сегодня грозит +33 Видео
08:08
На сайте Большой двадцатки обрезали Россию на Курилы ради Японии Видео
08:06
Известная швейцарская футболистка пропала на озере Комо
07:50
Эксперт раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в Крыму
07:15
День следователя Украины 2019 – поздравления и открытки Фото
06:59
Почему Зеленскому нужно из Порошенко сделать котлету мнение
06:32
Катастрофы, смерти и два затмения: что пророчит гороскоп на июль-2019 для всех знаков Зодиака
06:01
День архитектора – открытки и тексты Фото Видео
05:41
"Пиковый рост": эксперт рассказал, когда подскочит курс доллара
05:10
Нибиру погибла: планета смерти сгорела на Солнце - уфологи
04:32
"Дефектные": Лорак взбудоражила внешностью на эротичном фото
03:47
Американская история ужасов 9 сезон: дата выхода, постеры и трейлер Видео
02:54
Солнечное затмение 2 июля: нумеролог предупредила об опасностях
02:01
Ученые назвали аллигаторову грушу самой лучшей ягодой для похудения
01:15
Украина финишировала на 3-м месте в общем зачете Европейских игр
00:48
"Открывая Украину": режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Майдане и Донбассе Видео
00:31
Затмения и конфликты: астропсихолог рассказала об опасностях июля-2019
30 июня, воскресенье
23:57
Российский писатель нашел в сериале Чернобыль скрытую рекламу реакторов
23:44
Жена известного украинского футболиста засветила прелести на отдыхе
23:15
Боксер Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины на Европейских играх Видео
22:43
Выступившие против России в ПАСЕ страны готовят совместную резолюцию Видео
22:14
У Медведчука прокомментировали слухи о покупке телеканала Интер
21:47
В стране Европы подумывают о выходе из ПАСЕ Видео
21:21
В Кривом Роге ветром перевернуло надувной батут с детьми
20:55
Голос Діти 5 сезон 6 выпуск онлайн: Кто останется в финале после нокаутов Видео
20:45
Меркель впервые прокомментировала проблемы со здоровьем во время официальных встреч
20:19
Омелян хочет купить для Укрзализныци партию локомотивов из США
19:54
"Путин - враг!" Грузинская певица Катамадзе отказалась выступать в России
19:20
Отвод войск у Станицы Луганской: в ОБСЕ сделали официальное заявление
19:07
В России при обрушении дома погибли собиравшие металлолом подростки
19:05
Украина выдала фееричный финиш на Европейских играх
19:00
Главные новости 30 июня: встреча Трампа с Ким Чен Ыном, отвод войск у Станицы и детали возвращения РФ в ПАСЕ
18:48
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
18:47
"Опасна в политике": в России раскритиковали Приходько за поход в Раду
18:21
"Американцы ведут себя нагло": в Москве засуетились из-за эсминца США в Черном море
17:59
В Слуге народа обнародовали список кандидатов-клонов Видео
17:54
Украину расплавит 34-градусное пекло: синоптики назвали самые жаркие регионы
17:26
Кто займет место Юнкера: источники назвали вероятного главу Еврокомиссии
17:22
Возвращение РФ в ПАСЕ: освобождение моряков входило в условия – посол
17:03
Репэрша Alyona Alyona показала тату на груди
16:58
Пресс-секретарю Трампа надавали тумаков на встрече лидеров США и КНДР Видео
16:27
Песков рассказал об "украинском факторе" на переговорах Путина на саммите G20
16:12
Линдеманн напрягся: Лобода на свадьбе поймала букет невесты Видео
15:57
В Польше определили главные направления новой миграционной политики
15:47
Брошенная Слава Каминская показала Эдгару, что он потерял Видео
15:28
В Раде рассказали, когда возьмутся за увольнение Климкина
15:07
Жара-2019: кто из украинских звезд выступит на российском фестивале ради наград от оккупанта
14:59
Экс-глава ЦРУ подсказал, какое оружие США поможет Украине в войне с РФ
14:27
Парубий придрался к Зеленскому из-за отвода сил и долбанул планом Путина Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять