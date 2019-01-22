Месть за Крым: российский публицист рассказал, как из-за слабости Путина РФ теряет Курилы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. / kremlin.ru

Япония начала так активно настаивать на частичной передаче части Курильских островов из-за политической слабости президента РФ Владимира Путина в данный момент.

Такое мнение высказал российский публицист Леонид Радзиховский, пишет Обозреватель. По его мнению, сейчас у Путина отыграться на Востоке из-за испорченных отношений из Западом не получится.

"Судя по той волне, которую подняли японцы, они будут добиваться передачи двух островов (Шикотан и Хабомаи, а Итуруп и Кунашир японцы якобы готовы пока оставить России. – Ред). Премьер Японии съездил на могилу отца, мечом размахивал… Но вся история с Курилами зашла в сакральный тупик, как с Крымом, который тоже никто не хочет отдавать или признавать отдачу. Никто же не может сказать: "Да Бог с ним, с Крымом". Проехали и проехали. Есть вещи, которые являются сакральными. Вот территориальные споры являются сакральными. Но японцы почувствовали слабость России и стали давить", – пояснил Радзиховский.

Читайте такжеПочему Путину так важно отдать Курилы ЯпонииПри этом он затрудняется с дальнейшим прогнозом: "Учитывая нынешние экономические проблемы России, она может пойти на уступки в вопросе Курил. Например, на совместную эксплуатацию островов, открытую торговую зону, свободно-экономическую зону. Но отдавать острова не станет. И как Путин выкрутится из этой ситуации – мне непонятно".

По его словам, со стороны российской власти вообще нецелесообразно было поднимать сейчас этот вопрос: "У нас с Японией есть дипломатические отношения, торговые – зачем при этом готовить какой-то мирный договор? Мы что, с ней воюем что ли?"

Ранее одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, что согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) – лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше).

"Теперь остался "хьюстонский проект". Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам — часть Псковской области, Польша Львов заберет", – перечислил политик.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.