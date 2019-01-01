В Японии заговорили о нюансах передачи Россией Курил

В Токио полагают, что важно учитывать мнение местных жителей.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал мнение, что при вероятной передачи части Курильских островов Японии важно принять к сведению мнение местных жителей.
"Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности (территорий – ред.) к Японии", - сказал он в интервью телеканалу Asahi.
Абэ подчеркнул, что Япония не намерена прогонять Россию с Курил и производить вынужденное переселение россиян с части островов.
Премьер Японии добавил, что сейчас на Курильских островах проживают преимущественно россияне.
"К сожалению, бывшие (японские – ред.) жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать", - констатировал он.
Японский чиновник добавил, что реализация Россией и Японией концепции общей хозяйственной деятельности позволит гражданам обеих стран жить и работать вместе на островах.
Напомним, Кабинет министров Японии выразил протест России из-за размещения на острове Итуруп истребителей Су-35С.