Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах

СУ-35С

Кабинет министров Японии выразил протест России из-за размещения на острове Итуруп истребителей Су-35С.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Через посольство в Москве Министерству иностранных дел РФ был выражен протест", - сказал он, подчеркнув, что действия Москвы "идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления".

Ранее в СМИ сообщили, что в аэропорту Ясный на опытно-боевое дежурство на прошлой неделе заступили экипажи российских истребителей Су-35С.

Южные Курильские острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, - вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Москве считают суверенитет РФ над ними не подлежащим сомнению. В Японии настаивают на возвращении островов в состав страны.