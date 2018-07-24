В Японии люди гибнут от аномальной жары

Японию охватили рекордно высокие температурные показатели – в Токио отметка термометра 23 июля поднялась до +41,1 градуса.

Как сообщает ВВС, власти государства просят японцев по возможности не находится долгое время под лучами палящего солнца.

Отмечается, что данный температурный максимум уже превысил рекорд 2013 года, когда метеорологи зафиксировали 41 градус выше ноля.

От аномальной жары наиболее страдают жители мегаполисов. Самая уязвимая категория населения – дети и люди преклонного возраста.

Температура воздуха в Японии резко начала расти 9 июля. За это время от жары погибло 44 человека, из них 11 – только за минувшие выходные.

Напомним, ранее в канадской провинции Квебек число погибших от слишком жаркой температуры воздуха увеличилось до 50 человек.