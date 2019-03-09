Из-за "продажи" Курил России грозят два удара — эксперт

"Продажа" Курил будет слишком большим ударом по российскому имперскому мифу, считает эксперт / Reuters

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что Российская Федерация пытается подороже "продать" Японии Курильские острова, но, если РФ отдаст Курилы, — это будет слишком большой удар по российскому имперскому мифу.

Передача Курильских островов Японии для России будет ударом по скрепам, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По его словам, население не поймет поступок российских властей и будет задавать президенту Владимиру Путину неудобные вопросы: "Подождите, мы же вроде Крым тут захватываем. Как же параллельно мы отдаем Курилы?".

"У Путина и так подорвана легитимность. Но он может пойти на многое, чтобы выйти из-под санкций", — отметил собеседник.

Загородний не думает, что Япония будет сильно помогать лидеру РФ, даже если его страна отдаст Курилы с доплатой. "Потому что Япония в союзнических отношениях с США. Она не будет этим заниматься, но Курилы возьмет. В обмен на какую-то помощь", — считает эксперт.

"Российская Федерация сейчас пытается "продать" Курилы Японии подороже. Она хочет, чтобы Япония была более благосклонна к РФ. Но, если Россия отдаст Курилы, это будет уж слишком большой удар по имперскому мифу, потому что РФ носится с Курилами, с этими несколькими почти безлюдными островами, как с писанной торбой, уже последние 50 лет", — объяснил аналитик.

Читайте такжеПочему Путину так важно отдать Курилы ЯпонииТакже собеседник сказал, что китайская Сибирь вполне реальна, поскольку китайцы активно осваивают эту территорию.

"И соглашения, которые подписывались на протяжении последних пяти лет, де-факто уже являются выходом из-под юрисдикции России больших территорий. Эти территории осваиваются китайцами под экономическими договорами", — объяснил он.

"А договора предусматривают даже экстерриториальность. Например, могут ли граждане Китая быть осуждены за преступления судом РФ… Очень много вещей сейчас указывают на то, что там колонизация уже идет полным ходом", — заявил эксперт.

Ранее бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой говорил Главреду, что Россия может "продать" Курильские острова японцам за отмену антироссийских санкций и политическую поддержку, вплоть до возвращения РФ в состав "Большой восьмерки".