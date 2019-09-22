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Шедевр в матче с "красными дьяволами": Ярмоленко отличился эффектным голом в АПЛ

22 сентября 2019, 17:47

Андрей Ярмоленко обыграл соперника и точно пробил в дальний угол ворот МЮ.

Ярмоленко
Андрей Ярмоленко забил в ворота МЮ / @WestHam

Украинец Андрей Ярмоленко, недавно оправившийся после тяжелой травмы, продолжает набирать игровую форму.

В матче Вест Хэма против Манчестер Юнайтед украинский футболист отличился в первом тайме.

Очередной гол Ярмоленко получился на загляденье: он принял мяч после передачи Фелиппе Андерсона, обыграл Гарри Магуайра и пробил точно в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

Напомним, ранее Вест Хэм опубликовал видео с тренировки Ярмоленко.

Англия гол АПЛ Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед новости футбола новости спорта
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