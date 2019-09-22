Шедевр в матче с "красными дьяволами": Ярмоленко отличился эффектным голом в АПЛ

Андрей Ярмоленко обыграл соперника и точно пробил в дальний угол ворот МЮ.
Украинец Андрей Ярмоленко, недавно оправившийся после тяжелой травмы, продолжает набирать игровую форму.
В матче Вест Хэма против Манчестер Юнайтед украинский футболист отличился в первом тайме.
Очередной гол Ярмоленко получился на загляденье: он принял мяч после передачи Фелиппе Андерсона, обыграл Гарри Магуайра и пробил точно в дальний угол ворот Давида Де Хеа.
Напомним, ранее Вест Хэм опубликовал видео с тренировки Ярмоленко.