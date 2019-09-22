Шедевр в матче с "красными дьяволами": Ярмоленко отличился эффектным голом в АПЛ

Андрей Ярмоленко забил в ворота МЮ / @WestHam

Украинец Андрей Ярмоленко, недавно оправившийся после тяжелой травмы, продолжает набирать игровую форму.

В матче Вест Хэма против Манчестер Юнайтед украинский футболист отличился в первом тайме.

Очередной гол Ярмоленко получился на загляденье: он принял мяч после передачи Фелиппе Андерсона, обыграл Гарри Магуайра и пробил точно в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

Напомним, ранее Вест Хэм опубликовал видео с тренировки Ярмоленко.